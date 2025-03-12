Российские войска подняли триколор в центре Суджи – в городе идет зачистка от ВСУ

В центре города Суджа Курской области, возле здания местной администрации военнослужащие Вооруженных сил РФ подняли российский флаг – соответствующие кадры публикуют военкоры и телеграм-каналы, отслеживающие ход СВО. На одном из видео российские военные с флагами стоят на Советской площади около горадминистрации в западной части города. На другой записи бойцы ВС РФ водружают российский триколор на водонапорную башню, расположенную рядом с городской администрацией.

«Десантники 11 бригады и спецназ 2 бригады водружают флаги в центре Суджи. Город находился в оккупации 215 дней. Сейчас в районном центре продолжается очаговое сопротивление боевиков ВСУ, но уже понятно, что оно будет подавлено бойцами армии России в ближайшее время, и тогда можно будет говорить о полном освобождении города», – написал журналист ВГТРК Евгений Поддубный в своем телеграм-канале. По его словам, после Суджи украинских боевиков предстоит выбить за пределы Курской области окончательно.

«В Судже с утра продолжается зачистка «хероев», которые засели по подвалам. Кто сдается, а кто нет. В общем, идет обычная «работа» в таком случае. А Наши парни развешивают по городу флаги России», – пишет военкор Юрий Подоляка в соцсетях (авторская орфография сохранена). Он ожидает, что, вероятно, уже сегодня будет официально объявлено об освобождении города от ВСУ, а «противник максимум, что будет к вечеру контролировать, это несколько приграничных сел Курской области».

Тем временем, как пишет Forbes, основная часть украинских войск, включая некоторые из самых тяжелых бригад ВСУ, бежала из Курской области на территорию Украины.

Источник ТАСС в российских силовых структурах оценивает численность остающегося в Судже гарнизона противника в несколько тысяч человек. «Они (украинские военные – прим. ред.) в основном размещаются в подвалах жилых домов, на опорных пунктах в промышленной зоне, многие не знают о происходящем не только на фронте, но и на соседней улице», – отметил собеседник агентства. По его словам, часть украинских сил пытается пешком покинуть райцентр в направлении границы с Сумской областью, но все дороги находятся под огневым контролем армии России. Российские военные сейчас ведут в городе активные штурмовые действия, добавил источник.

В свою очередь, телеграм-канал «Архангел спецназа» информирует, что противник в Судже «еще огрызается». «Подразделения прикрытия ВСУ начали применять РСЗО и артиллерию по н.п. Суджа, бои продолжаются, рано еще о чем то говорить. Не спешите!», – пишут авторы канала.

От Минобороны России заявлений по ситуации в Судже пока еще не было.

Напомним, 8 марта российские штурмовики зашли по пустой подземной трубе магистрального газопровода «Уренгой-Помары-Ужгород» в тыл украинской группировки в промзоне на окраине Суджи, создав тем самым плацдарм для дальнейшего продвижения ВС РФ в Судже. Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов назвал «бросок через трубу» исторической операцией, заявив, что она войдет в учебники по истории

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube