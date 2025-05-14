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Среда, 14 мая 2025, 08:34 мск

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Система ПВО перехватила за ночь 12 украинских беспилотников

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили 12 вражеских дронов. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: девять – над акваторией Черного моря и три – над территорией Белгородской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух раненых мирных жителях. В результате налета FPV-дрона в селе Богун-Городок Борисовского района пострадал мужчина. «С открытой черепно-мозговой травмой и баротравмой в тяжёлом состоянии бригада СМП доставляет пострадавшего в областную клиническую больницу. Вся необходимая помощь оказывается», – отметил глава региона.

Кроме того, беспилотник ударил по автомобилю в селе Вознесеновка Шебекинского округа. «Пострадавшего с баротравмой и осколочными ранениями рук и ног бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода», – добавил Гладков.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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