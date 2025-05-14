Российские войска продолжают наступление в зоне специальной военной операции. За последние сутки ВС РФ взяли под контроль село Михайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Решительными действиями подразделений группировки войск «Центр» освобожден населенный пункт Михайловка Донецкой Народной Республики», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, бойцы Центральной группировки войск нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, егерской бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Красноармейск, Новоалександровка, Ульяновка, Новая Полтавка, Миролюбовка, Димитров, Петровское и Новосергеевка.

Потери киевского режима за минувшие сутки составили свыше 1395 боевиков и наемников, два танка, семь броневиков, 47 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, четыре станции РЭБ, радиолокационная станция разведки, пусковая установка РСЗО RAK-SA-12. Уничтожены восемь складов боеприпасов и материальных средств.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, месту хранения безэкипажных катеров, складам боеприпасов, пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 141 районе», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены пять управляемых авиабомб JDAM и реактивный снаряд HIMARS, а также 162 беспилотников самолетного типа.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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