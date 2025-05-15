Четыре человека пострадали во время ночного налета дронов ВСУ

Минувшей ночью киевский режим в очередной раз атаковал регионы России с помощью боевых дронов. По последним данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщили власти подвергшихся налету областей.

Губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем. «В Шебекинскую ЦРБ обратился мужчина, который получил ранения в селе Муром Шебекинского округа, – написал глава региона в своем телеграм-канале. – У пострадавшего минно-взрывная травма и осколочные ранения спины. Медики оказали ему всю необходимую помощь, лечение будет проходить амбулаторно».

Кроме того, ранения получили три мирных жителя Брянской области, там дроны-камикадзе ударили по селу Каменский Хутор Климовского района. «К сожалению, ранения получили три мирных жителя. Двое мужчин и женщина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь», – сообщил губернатор Александр Богомаз.

Как рассказали в Минобороны РФ, ночью средства противовоздушной обороны перехватили два БПЛА самолетного типа над территориями Ростовской и Белгородской областей.

По данным врио губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, беспилотники атаковали Новошахтинск. Пострадавших и разрушений на земле нет, оперативные службы работают на месте.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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