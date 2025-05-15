Глава МАГАТЭ заявил о нестабильной ситуации с безопасностью ЗАЭС

Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской атомной станции остается нестабильной. Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«К сожалению, ситуация в этом отношении не улучшилась. Наши эксперты на месте будут продолжать пристально следить за развитием событий, и мы продолжим информировать мир о состоянии ядерной безопасности на станции, которое по-прежнему остается нестабильным», – цитирует Гросси пресс-служба МАГАТЭ.

По его словам, эксперты Агентства продолжают ежедневно фиксировать военную активность вблизи ЗАЭС. «На протяжении последней недели слышны взрывы на разном расстоянии от станции, а рано утром во вторник были слышны выстрелы и, предположительно, звук беспилотника», – добавили в МАГАТЭ.

7 мая на Запорожской атомной электростанции была отключена одна из двух линий, обеспечивающих собственные нужды. В настоящее время все блоки АЭС находятся в состоянии «холодный останов». Оборудование обслуживается в соответствии со всеми необходимыми регламентами при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Запорожье, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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