Российская армия освободила еще два поселка в ДНР

Российские войска установили контроль над поселком Новоалександровка и селом Торское в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Населенный пункт Торское на Краснолиманском направлении освободили подразделения группировки войск «Запад». Новоалександровку на Красноармейском направлении отбила от ВСУ группировка «Центр».

Глава Минобороны Андрей Белосов заявил, что российские войска уверенно продвигаются вперед на Краснолиманском направлении, взламывая оборону ВСУ и занимая более выгодные рубежи. Он поздравил командование и личный состав 67-й мотострелковой дивизии с освобождением Торского.

По данным ведомства, подразделения группировки «Запад» за минувшие сутки нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Подлиман, Дружелюбовка, Ольговка, Андреевка, Купянск, Паламаревка, Нечволодовка Харьковской области и Райгородок в ДНР. В результате уничтожены до 240 боевиков ВСУ, две боевые бронемашины, 11 автомобилей, четыре артиллерийских орудия и три склада боеприпасов.

Группировка «Центр» нанесли удары по силам четырех бригад ВСУ вблизи Разино, Новооленовки, Новой Полтавки, Димитрова и Петровского в ДНР. Противник потерял свыше 515 боевиков, шесть боевых бронемашин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.

Общие суточные потери ВСУ составили свыше 1400 боевиков. Также уничтожены танк, 19 боевых бронемашин, 47 автомобилей, 21 орудие артиллерии, шесть станций РЭБ и четыре склада боеприпасов.

Помимо этого, авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах.

Российскими средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб JDAM производства США и 169 беспилотников самолетного типа.

Силы Черноморского флота уничтожили вражеский безэкипажный катер в акватории Черного моря.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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