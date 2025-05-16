ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России за неделю с 10 по 16 мая нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.
В результате были поражены предприятие ВПК Украины, производившее компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники.
Кроме того, по данным ведомства, российские войска разбили склады боеприпасов, а также уничтожили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
Москва, Наталья Петрова
© 2025, РИА «Новый День»