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Пятница, 16 мая 2025, 14:58 мск

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ВС РФ нанесли шесть групповых ударов по объектам ВПК Украины

Вооруженные силы России за неделю с 10 по 16 мая нанесли шесть групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным целям на Украине. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ.

В результате были поражены предприятие ВПК Украины, производившее компоненты противокорабельных ракет «Нептун» и безэкипажных катеров, объекты инфраструктуры военных аэродромов, цеха сборки, ремонта вооружения и военной техники.

Кроме того, по данным ведомства, российские войска разбили склады боеприпасов, а также уничтожили пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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