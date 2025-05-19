Средства ПВО за ночь перехватили 35 украинских дронов

Минувшей ночью система противовоздушной обороны перехватила 35 вражеских дронов над территорией трех регионов России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 35 украинских беспилотных летательных аппаратов», – говорится в сообщении.

26 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, восемь – над Брянской областью, один – над территорией Белгородской области.

Глава Белгородщины Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки дрона пострадал местный житель. «В городе Шебекино беспилотник ВСУ атаковал автобус. Ранен водитель. Пострадавшего мужчину с ранениями в области живота и ног бойцы самообороны доставляют в Шебекинскую ЦРБ», – написал губернатор в своем телеграм-канале. Он добавил, что повреждены два транспортных средства.

Как отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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