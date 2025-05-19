Австралия отправила на Украину свои старые списанные танки Abrams, Об этом в эфире радио ABC сообщил премьер страны Энтони Альбанезе.

49 машин были недавно погружены на грузовое судно. Правительство не раскрывает информацию о текущем местоположении танков и сроках их доставки в Европу, ссылаясь на «соображения безопасности». Известно, что вся техника доставляется на Украину через хаб в Польше.

Министр обороны Австралии Ричард Марлес подтвердил, что первый транш танков уже находится в пути. Однако, по словам одного из американских чиновников, которые беседовали с ABC на условиях анонимности, отправка этих Abrams была сложной задачей.

«Когда они наконец доберутся до поля боя, украинцам будет трудно их обслуживать», – отметил представитель США.

В прошлом месяце представитель Минобороны Австралии выразил опасения относительно эффективности отправки тяжелых танков на Украину. По его словам, крыша танка – самое уязвимое место Abrams, тем более сейчас, когда в условиях боевых действий применяются беспилотники.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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