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Вторник, 20 мая 2025, 07:57 мск

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Ночью система ПВО перехватила восемь украинских беспилотников

Минувшей ночью ВСУ вновь атаковали территории России с помощью боевых дронов. БПЛА удалось перехватить средствами противовоздушной обороны. По предварительным данным, пострадавших нет.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено восемь украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Брянской области», – сообщили в Минобороны РФ.

Губернатор Александр Богомаз написал в своем-телеграм-канале, что пострадавших и разрушений нет. «Оперативные и экстренные службы работают на месте», – отметил глава Брянской области.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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