За прошедшие сутки российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры военного аэродрома ВСУ в зоне специальной военной операции. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В то же время, по данным ведомства, оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией поражены также цех производства беспилотных летательных аппаратов, склады боеприпасов, военно-техническое имущество и горючее, а также пункты временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах.

За последние 24 часа уничтожено в общей сложности почти 1300 военнослужащих ВСУ. Самые значительные потери противник несет в зоне ответственности группировки российских войск «Центр», подразделения которой нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Коптево, Разино, Красноармейск, Гродовка, Петровского и Новая Полтавка в Донецкой Народной Республике.

На этом направлении потери противника составили до 425 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, шесть автомобилей и три орудия полевой артиллерии.

Вместе с тем средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM производства США и 89 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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