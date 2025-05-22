Средства ПВО за ночь перехватили 105 украинских беспилотников

Ночью система противовоздушной обороны перехватила 105 украинских боевых дронов над территориями десяти российских регионов. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«С 00.00 до 05.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Над территорией Москвы и Подмосковья были сбиты 35 дронов, 14 БПЛА перехватили над Орловской областью, 12 – над Курской областью, 11 – над Белгородщиной, 10 – над Тульской, девять – над Калужской, семь – над Воронежской, по три беспилотника сбили над территориями Липецкой и Смоленской областей и один над Брянщиной.

Как сообщают власти атакованных регионов, по предварительным данным, пострадавших нет. На местах падения обломков работают экстренные службы.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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