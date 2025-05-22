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Четверг, 22 мая 2025, 21:13 мск

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За 12 часов над Россией сбили 159 украинских беспилотников

Сегодня с 8:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 159 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над девятью регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, самый серьезный удар ВСУ пришелся на Орловскую и Курскую области, где было сбито 54 и 53 БПЛА соответственно. Над московским регионом уничтожено 22 беспилотника.

Кроме того, как следует из данных Минобороны России, беспилотники были сбиты:

▪️ 13 БпЛА – над территорией Тульской области,

▪️ шесть БпЛА – над территорией Брянской области,

▪️ четыре БпЛА – над территорией Тверской области,

▪️ четыре БпЛА – над территорией Рязанской области,

▪️ два БпЛА – над территорией Калужской области,

▪️ один БпЛА – над территорией Белгородской области.

Ранее в Минобороны уточняли, что в период с 20 часов 20 мая до 8 часов 22 мая над регионами России уничтожено 485 украинских БПЛА.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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