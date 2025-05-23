В Курской области на брошенных позициях ВСУ нашли гранаты для дронов с химвеществами

В Курской области отряды разминирования нашли самодельные боеприпасы с неустановленными химическими веществами. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сводный отряд МЧС РФ проводит очистку освобожденной территории Курской области от взрывоопасных предметов. Брошенные позиции противника нашли в нескольких населенных пунктах.

«При проверке данных позиций были обнаружены ручные химические гранаты, подготовленные для сброса с беспилотника. Помимо этого, были обнаружены также самодельные химические гранаты. Состав мы пока не изучали, но можем предположить, что это может быть и фосфор, и могут быть другие зажигательные смеси… Это пластиковая бутылка, к которой прикручен взрыватель. Внутри жидкость темного цвета», – рассказал агентству командир сводного отряда разминирования МЧС.

Кроме того, были найдены переделанные под сброс с беспилотников дымовые гранаты, предназначенные для установки на бронетехнику производства НАТО. Эти химические средства могут иметь удушающий эффект и могли использоваться украинскими боевиками не только против подразделений ВС РФ, но и против мирного населения.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube