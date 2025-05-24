ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным целям на Украине

Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

В частности, как уточнили в ведомстве, атакованы предприятие военно-промышленного комплекса Украины, выпускающее ракетное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты, центр радиотехнической разведки и позиции зенитного ракетного комплекса «Patriot» производства США.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в Минобороны России.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение отдельному центру сил специальных операций, центру авиации СБУ, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 153 районах.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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