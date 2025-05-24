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Суббота, 24 мая 2025, 14:05 мск

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Армия России взяла под контроль три населенных пункта в ДНР и Сумской области

Российские войска в результате успешных наступательных действий взяли под контроль населенный пункт Локня в Сумской области, а также поселки Ступочки и Отрадное в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Министерство обороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции. По данным ведомства, общие потери ВСУ составили более 1300 военнослужащих.

Населенный пункт Локня в Сумской области был освобожден группировкой войск «Север», подразделения которой также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники противника в районах населенных пунктов Юнаковка, Бессаловка, Мирополье, Садки, Марьино в Сумской области и Рубленое в Харьковской области.

Потери ВСУна этом направлении составили свыше 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, десять орудий полевой артиллерии и склад боеприпасов.

Вместе с тем подразделения «Южной» группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Ступочки в ДНР. При этом было нанесено поражение живой силе и технике ВСУ около Звановки, Северска, Серебрянки, Константиновки, Берестков, Зари и Александро-Шультино в ДНР. Здесь противник потерял свыше 280 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, десять автомобилей, два орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов.

Подразделения группировки войск «Восток» в результате решительных действий освободили населенный пункт Отрадное в ДНР. Также были нанесены удары по силам противника в районах населенных пунктов Комар, Зеленое Поле, Новополь в ДНР и Гуляйполе в Запорожской области.

На этом направлении ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, средствами противовоздушной обороны сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 174 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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