российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 24 мая 2025, 20:55 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ ударили «Искандером» по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу с военным грузом

Министерство обороны России сообщило о групповом ракетном ударе по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в одесском порту.

В ведомстве уточнили, что атака была совершена 23 мая. «На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, БпЛА и боеприпасы», говорится в сообщении.

«В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар», – отметили в Минобороны России.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

При атаке украинских дронов ранены два жителя Курской области / Из украинского плена вернули еще 307 российских военнослужащих / Дроны ВСУ повредили емкости с кислотой в Новомосковске / Армия России взяла под контроль три населенных пункта в ДНР и Сумской области / ВС РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по военным целям на Украине / Российские войска приближаются к крупному промышленному центру Донбасса / В Тульской области ранены три местных жителя после атаки беспилотников / За полчаса над Белгородской областью перехватили 10 беспилотников

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Крым, Москва, Севастополь, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,