ВС РФ ударили «Искандером» по контейнеровозу, направлявшемуся в Одессу с военным грузом

Министерство обороны России сообщило о групповом ракетном ударе по контейнеровозу, который осуществлял перевозку имущества военного назначения в порт Одесса, а также по складу контейнеров в одесском порту.
В ведомстве уточнили, что атака была совершена 23 мая. «На судне находилось около 100 контейнеров с грузом военного назначения, в том числе БЭКи, БпЛА и боеприпасы», говорится в сообщении.
«В результате огневого поражения данных целей произошла вторичная детонация выгруженных на причал боеприпасов и контейнеров, а также сильный пожар», – отметили в Минобороны России.
Москва, Елена Володина
© 2025, РИА «Новый День»