ВС РФ разгромили высокоточным оружием центры спутниковой связи на Украине

Сегодня ночью Вооруженные Силы РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием морского, воздушного, наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по военным целям на Украине.

Как сообщает Министерство обороны РФ, были атакованы предприятия военно-промышленного комплекса, выпускающие для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты, а также центры радиотехнической разведки и спутниковой связи.

«Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с тем оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военных аэродромов, складам боеприпасов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 142 районах.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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