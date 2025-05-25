За прошедшие сутки российские войска улучшили позиции на ключевых направлениях специальной военной операции и взяли под контроль населенный пункт Романовка в Донецкой Народной Республике. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, потери противника составили 1400 военнослужащих.

В ведомстве уточнили, что Романовка была освобождена подразделениями «Южной» группировки войск. При этом было нанесено поражение силам ВСУ в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка.

На этом направлении противник потерял до 260 военнослужащих, две боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей и орудие полевой артиллерии. Вместе с тем уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы и четыре склада боеприпасов и материальных средств.

Самые значительные потери ВСУ несут в зоне ответственности группировки войск «Центр», подразделения которой улучшили положение по переднему краю и нанесли удары ВСУ в районах населенных пунктов Русин Яр, Октябрьское, Новоторецкое, Артема, Петровское, Гродовка, Новооленовка и Димитров в ДНР. Потери противника составили до 435 военнослужащих, две боевые машины пехоты, девять боевых бронированных машин, 10 автомобилей и три артиллерийских орудия.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы JDAM и четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 274 беспилотных летательных аппарата самолетного типа, в том числе 194 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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