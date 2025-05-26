Российская армия взяла под контроль два поселка в Сумской области

Вооруженные силы РФ продолжили продвижение в глубину обороны противника и взяли под контроль два поселка в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, сегодня ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования и ударными БПЛА по объектам на аэродроме Староконстантинов. «Цель ударов достигнута, все назначенные объекты поражены», – отметили в Минобороны.

Потери киевского режима за последние сутки составили свыше 1415 боевиков и наемников, три танка, 21 броневик, 48 автомобилей, 12 орудий полевой артиллерии, десять станций радиоэлектронной и радиолокационной борьбы, уничтожены семь складов боеприпасов.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, складам боеприпасов, местам хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152-х районах», – добавили в МО.

Средства ПВО перехватили семь управляемых авиабомб JDAM и пять реактивных снарядов HIMARS, а также 220 беспилотников самолетного типа, из них 139 вне зоны проведения СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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