Западные страны сняли ограничение на дальнобойность переданного Киеву оружия

Германия, Великобритания, Франция и США отменили ограничения по дальности оружия, передаваемого ВСУ. Об этом сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

«Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, поставляемого Украине – ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев. Это означает, что Украина теперь может защищаться в том числе, например, нанося удары по военным позициям на территории России», – заявил Мерц.

По его словам, до определенного момента Киев не мог бить по российской территории, теперь же необходимо обеспечить Украину таким оружием.

Предыдущий канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно отклонял просьбы Киева о передаче ракет большой дальности Taurus, за что его критиковали в бундестаге. В свою очередь в Москве называли эту позицию ответственной. В середине апреля Мерц, тогда еще не занявший пост канцлера, заявил, что Берлин готов поставлять Taurus киевскому режиму.

Берлин, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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