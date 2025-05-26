Освобождение Владимировки и Беловод в Сумской области свидетельствует о широком наступлении Вооруженных сил РФ. По оценке военного эксперта Андрея Марочко, российские войска, судя по сводкам боев, атакуют на этом направлении на участке фронта шириной более 15 км.

«Освобождение Владимировки и Беловод показывает прежде всего, что наши военнослужащие сейчас продвигаются на довольно-таки широком участке фронта. Дело в том, что сейчас идут активные наступательные действия со стороны Локни и Владимировки, а это ширина фронта более 15 км», – обратил внимание Марочко в беседе с ТАСС.

Военный эксперт пояснил, что «на таком широком участке фронта украинским боевикам довольно-таки сложно оказывать сопротивление, поскольку сейчас на данный участок [к сумской Локне] хоть и перебрасываются дополнительные силы и средства вооруженных формирований Украины, но вместе с тем неминуемо и неотвратимо формируется та линия, о которой говорил наш верховный главнокомандующий». «И буферная зона неминуемо расширяется на территории Сумской области», – сказал Марочко.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Владимировку и Беловоды.

Луганск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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