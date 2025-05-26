российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 26 мая 2025, 18:45 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Расширение буферной зоны: армия России ведет наступление на широком участке фронта в Сумской области

Освобождение Владимировки и Беловод в Сумской области свидетельствует о широком наступлении Вооруженных сил РФ. По оценке военного эксперта Андрея Марочко, российские войска, судя по сводкам боев, атакуют на этом направлении на участке фронта шириной более 15 км.

«Освобождение Владимировки и Беловод показывает прежде всего, что наши военнослужащие сейчас продвигаются на довольно-таки широком участке фронта. Дело в том, что сейчас идут активные наступательные действия со стороны Локни и Владимировки, а это ширина фронта более 15 км», – обратил внимание Марочко в беседе с ТАСС.

Военный эксперт пояснил, что «на таком широком участке фронта украинским боевикам довольно-таки сложно оказывать сопротивление, поскольку сейчас на данный участок [к сумской Локне] хоть и перебрасываются дополнительные силы и средства вооруженных формирований Украины, но вместе с тем неминуемо и неотвратимо формируется та линия, о которой говорил наш верховный главнокомандующий». «И буферная зона неминуемо расширяется на территории Сумской области», – сказал Марочко.

Ранее сегодня Министерство обороны России сообщило, что подразделения группировки войск «Север» взяли под контроль Владимировку и Беловоды.

Луганск, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Реально ли сейчас мирное урегулирование конфликта на Украине?

Голосовать!

Метки / Украина

В Кремле назвали опасным решение стран Европы снять ограничения на дальнобойное вооружение Киева / Днем над пятью регионами РФ сбили 21 украинский беспилотник / Армия России продвигается широким фронтом к границе Днепропетровской области / В Кремле высказались о втором раунде переговоров с Украиной / Из-за нехватки личного состава ВСУ бросают на штурм женщин-заключенных / Над Россией за утро уничтожили еще 25 дронов ВСУ / Над 12-ю российскими регионами ночью сбили 96 украинских БПЛА / Средства ПВО уничтожили 51 украинский беспилотник над пятью регионами РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Донбасс, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,