Село Старая Николаевка в Донецкой народной республике перешло под контроль российских войск. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции. Населенный пункт освобожден от ВСУ подразделениями «Южной» группировки войск. Старая Николаевка находится в Краматорском районе, в 25 км южнее Константиновки.

Также бойцы группировки нанесли поражение личному составу и технике механизированной, штурмовой, горно-штурмовой и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Резниковка, Звановка, Северск, Григоровка, Серебрянка, Константиновка, Катериновка, Марково и Тихоновка в ДНР.

На этом участке фронта противник за сутки потерял более 280 боевиков, две боевые бронемашины Senator канадского производства,12 автомобилей, орудие полевой артиллерии. Разбиты два склада боеприпасов.

На других ключевых направлениях СВО российские войска улучшили свои позиции и продолжают теснить силы ВСУ. Противник в общей сложности лишился до 1475 военнослужащих, двух танков, 11 боевых бронемашин, 43 автомобиля и пикапа, четыре орудия артиллерии. Кроме того, уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства, шесть станций РЭБ и семь складов боеприпасов.

Вместе с тем оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллериея группировок войск ВС РФ поразили общевойсковой полигон, склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, цех производства и места хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 148 районах.

Силами ПВО сбиты 204 украинских БПЛА самолетного типа, из них 141 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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