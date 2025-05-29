Армия России освободила три населенных пункта в Харьковской области и ДНР

Российские войска продолжают продвижение в зоне специальной военной операции, взяв под контроль три населенных пункта. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

В Харьковской области подразделения группировки войск «Запад» в результате активных действий освободили село Строевка. Также бойцы группировки нанесли удары по формированиям четырех бригад ВСУ и теробороны около Купянска, Глущенково Харьковской области, Карповки, Редкодуба и Кировска в ДНР. В результате уничтожены более 200 украинских боевиков, две боевые бронемашины, восемь автомобилей и четыре склада боеприпасов.

В Донецкой народной республике российская армия освободила села Гнатовка и Шевченко Первое. Контроль над Гнатовкой установили подразделения «Южной» группировки, Шевченко Первое взяли силы группировки «Центр». В зонах ответственности обеих группировок ВСУ за сутки потеряли до 630 боевиков, пять боевых бронемашин, 12 автомобилей и пикапов, два орудия артиллерии. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, три склада боеприпасов и склад материальных средств.

По данным Минобороны, украинские войска за сутки потеряли в общей сложности до 1245 боевиков.

Также сообщается, что российские военные поразили цех производства ударных беспилотников, место укрытия реактивной системы залпового огня HIMARS, складыбоеприпасов, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 137 районах. Удары наносились авиацией, БПЛА, ракетными войсками и артиллерией.

Силы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб JDAM производства США, 123 беспилотника ВСУ самолетного типа, в том числе 47 вне зоны проведения СВО.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube