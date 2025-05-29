российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 мая 2025, 16:29 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Истребители F-16 не повлияли ход спецоперации на Украине

Фото с сайта The Wall Street Journal

Американские истребители F-16, переданные Киеву, не только не смогли переломить ход конфликта, но и в целом не повлияли на проведение спецоперации. Об этом сообщает The National Interest.

«В то время как украинские официальные лица надеялись, что контингент истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства даст украинским силам преимущество в воздухе над Россией, похоже, что эти самолеты в основном используются в оборонительных целях», – говорится в статье.

Когда-то F-16 считались непревзойденными в небе, но им не удалось переломить ход конфликта на Украине, пишет автор публикации.

Напомним, о получении первой партии американских истребителей Владимир Зеленский сообщал в конце июля прошлого года. По сведениям западной прессы, были доставлены первые десять из 79 боевых самолетов. А уже в конце августа украинские войска потеряли первый F-16. Истребитель был сбит из переданного ВСУ зенитно-ракетного комплекса Patriot во время отражения массированного удара Вооруженных сил России.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Армия России ответила на массированную атаку дронов ударами по ВПК Украины / Западные страны сняли ограничение на дальнобойность переданного Киеву оружия / Российская армия взяла под контроль два поселка в Сумской области / ВС РФ взял под контроль село Радьковка в Харьковской области / Российская армия освободила село Новая Полтавка в ДНР / НАТО будет накачивать Украину оружием даже после завершения конфликта / Группировка войск «Центр» ударила по силам 14 бригад ВСУ и «Иностранного легиона» / Глава Госдепа указал на нежелание Европы остановить конфликт на Украине

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,