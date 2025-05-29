Американские истребители F-16, переданные Киеву, не только не смогли переломить ход конфликта, но и в целом не повлияли на проведение спецоперации. Об этом сообщает The National Interest.

«В то время как украинские официальные лица надеялись, что контингент истребителей F-16 Fighting Falcon американского производства даст украинским силам преимущество в воздухе над Россией, похоже, что эти самолеты в основном используются в оборонительных целях», – говорится в статье.

Когда-то F-16 считались непревзойденными в небе, но им не удалось переломить ход конфликта на Украине, пишет автор публикации.

Напомним, о получении первой партии американских истребителей Владимир Зеленский сообщал в конце июля прошлого года. По сведениям западной прессы, были доставлены первые десять из 79 боевых самолетов. А уже в конце августа украинские войска потеряли первый F-16. Истребитель был сбит из переданного ВСУ зенитно-ракетного комплекса Patriot во время отражения массированного удара Вооруженных сил России.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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