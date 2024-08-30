Украинцы сами сбили один из долгожданных F-16

Переданный Западом ВСУ истребитель F-16 был сбит из зенитно-ракетного комплекса Patriot, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Причиной стала плохая согласованность между подразделениями.

Депутат отметила, что происшествие замалчивают вместо того, чтобы разобрать ошибки и улучшить ситуацию.

«F-16 был сбит ЗРК Patriot. В докладах отметили, что он «не справился с управлением». Культура лжи в командовании Воздушных Сил ВСУ, как и в других высших военных штабах, приводит к тому, что система управления военными решениями не улучшается, а ухудшается и даже коллапсирует», – написала Безуглая в своем блоге.

Первыми об уничтожении истребителя F-16 сообщили СМИ. Позже Генштаб ВСУ подтвердил потерю одного из самолетов, которые Киев так старательно выпрашивал у Запада. ЧП произошло во время отражения массированного удара Вооруженных сил России.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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