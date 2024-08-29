российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 29 августа 2024, 21:15 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Генштаб ВСУ подтвердил крушение первого F-16

Генштабе ВСУ подтвердил потерю первого американского истребителя F-16. ЧП произошло во время отражения массированного удара Вооруженных сил России.

«Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – цитируют украинские СМИ сообщение Генштаба.

Как уточняется, для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия.

Ранее о крушении F-16 на Украине сообщила американская газета The Wall Street Journal. Согласно ее данным, инцидент произошел 26 августа во время массированного удара со стороны российских войск. Скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота, пишет издание со ссылкой на источник.

По данным Минобороны РФ, утром в понедельник, 26 августа, действительно наносился массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также целью стали газокомпрессорные станции и ангары с переданной Западом авиационной техникой.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

Американские СМИ сообщили о потере первого F-16 на Украине

Метки / Украина

ВСУ снова пытались атаковать Крым с воздуха / Американские СМИ сообщили о потере первого F-16 на Украине / Курская область: за сутки ВСУ потеряли ещё более 400 военнослужащих и 29 единиц бронетехники / ЕС не нашел способа вывести из-под вето Венгрии €6 млрд на оружие для Украины / В Курской области обезврежена группа украинских террористов, готовивших взрыв / В Москве арестованы двое колумбийцев, воевавших на стороне ВСУ / Украина потеряла более 40% мощностей гидроэнергогенерации / Сотрудникам ТЦК на Украине разрешили стрелять в уклонистов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,