Генштаб ВСУ подтвердил крушение первого F-16

Генштабе ВСУ подтвердил потерю первого американского истребителя F-16. ЧП произошло во время отражения массированного удара Вооруженных сил России.

«Во время мероприятия на следующую цель с одним из самолетов была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – цитируют украинские СМИ сообщение Генштаба.

Как уточняется, для выяснения причин аварии предназначена специальная комиссия.

Ранее о крушении F-16 на Украине сообщила американская газета The Wall Street Journal. Согласно ее данным, инцидент произошел 26 августа во время массированного удара со стороны российских войск. Скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота, пишет издание со ссылкой на источник.

По данным Минобороны РФ, утром в понедельник, 26 августа, действительно наносился массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса Украины. Также целью стали газокомпрессорные станции и ангары с переданной Западом авиационной техникой.

Киев, Светлана Антонова

© 2024, РИА «Новый День»

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