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Четверг, 29 августа 2024, 19:34 мск

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Американские СМИ сообщили о потере первого F-16 на Украине

Фото с сайта The Wall Street Journal

Украинские войска потеряли первый американский истребитель F-16. Информацию об этом подтвердил американский чиновник газете The Wall Street Journal.

Как сообщается, инцидент произошел 26 августа через несколько недель после того, как первые американские истребители прибыли на Украину. Первоначальные данные указывают на то, что самолет не был сбит российским огнем, хотя инцидент произошел во время массированный ракетной атаки. Скорее всего, крушение произошло из-за ошибки пилота, пишет издание.

Ранее на текущей неделе президент Украины Владимир Зеленский заявил о боевом применении F-16 на Украине.

О получении первой партии американских истребителей он сообщал в конце июля. По сведениям западной прессы, были доставлены первые десять из 79 боевых самолетов.

В начале августа глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук сообщал, что в небе Херсонской области замечены F-16.

Киев, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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