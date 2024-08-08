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Четверг, 8 августа 2024, 17:49 мск

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В небе над Херсонской областью заметили американские истребители F-16

Фото: lockheedmartin.com

В небе Херсонской области появились американские истребители F-16. Об этом сообщил глава администрации Каховского муниципального округа Павел Филипчук.

«Со вчерашнего дня над нашим округом летают F-16», – сказал он в своем блоге, добавив, что это делается, чтобы посеять панику среди населения.

При этом Филипчук выразил уверенность, что «скоро всех их собьют и уничтожат», и в итоге американские военные самолеты «станут экспонатами на Поклонной горе в Москве».

О прибытии первой партии F-16 на Украину в минувшее воскресенье сообщил Владимир Зеленский. По сведениям западной прессы, доставлены первые десять из 79 американских истребителей.

Каховка, Анастасия Смирнова

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