МО РФ раскрыло подробности удара по энергосистеме Украины

ВС РФ использовали высокоточное оружие и ударные дроны для массированного удара по точкам энергосистемы Украины, питающим объекты ВПК. Также целью стали газокомпрессорные станции и ангары с переданной Западом авиационной техникой, следует из данных Минобороны РФ.

Массированный удар нанесен с применением высокоточного оружия большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиации ВКС России, ударных дронов. Основными целями были электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.

Также разбиты газокомпрессорные станции во Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающие работу газотранспортной системы Украины. Еще одной целью стали места хранения переданных Западом «авиационных средств поражения» на аэродромах в Киевской и Днепропетровской областях.

«Все назначенные цели поражены. В результате отмечаются перебои в электроснабжении, сорваны железнодорожные перевозки вооружения и боеприпасов к линии боевого соприкосновения», – говорится в сообщении министерства.

По всей Украине прошли экстренные отключения электроснабжения после взрывов в 15 областях страны. В Киеве возникли перебои не только со светом, но и с водой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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