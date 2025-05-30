ВС РФ нанесли семь ударов в ответ на массированные атаки Украины на регионы России

Российские войска за неделю с 24 по 30 мая нанесли пять групповых и два массированных удара по военным объектам на Украине в ответ на массированные атаки Киева по российским гражданским объектам с применением БПЛА и реактивных снарядов. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

ВС РФ ударили высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, инфраструктуре военных аэродромов, центрам радиотехнической разведки и спутниковой связи, позициям американского зенитного ракетного комплекса Patriot, центру сил специальных операций и авиации СБУ.

Кроме того, ударам подверглись места стоянки боевых и безэкипажных катеров, укрытие реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, склады вооружения и боеприпасов, места производства и хранения ударных беспилотных летательных аппаратов, а также пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников.

В Минобороны отметили, что цели ударов достигнуты – «все назначенные военные объекты киевского режима поражены».

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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