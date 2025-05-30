российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 30 мая 2025, 14:45 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Российские войска за неделю освободили 13 поселков в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника и занимают более выгодные рубежи и позиции. За последнюю неделю российские войска наступали на пяти направлениях и взяли под свой контроль 13 поселков в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

В Донецкой Народной Республике в период с 24 по 30 мая усилиями группировок войск «Центр», «Восток» и «Южной» освобождены населенные пункты Шевченко, Ступочки, Романовка, Старая Николаевка, Гнатовка, Отрадное и Зеленое Поле.

Северная группировка войск в ходе активных действий взяла под контроль Локню, Владимировку, Беловоды и Константиновку в Сумской области.

Подразделениями группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка в Харьковской области.

За неделю киевский режим потерял свыше 9420 боевиков и наемников, девять танков, 124 броневика, 354 автомобиля, 84 орудия полевой артиллерии, 55 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 72 склада боеприпасов и материальных средств.

Средствами ПВО за этот период сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиабомб JDAM и 16 реактивных снарядов HIMARS, а также 1439 беспилотников самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Донбасс vs Киев

Келлог советует Украине не отказываться от переговоров с Россией / Истребители F-16 не повлияли ход спецоперации на Украине / Армия России ответила на массированную атаку дронов ударами по ВПК Украины / Западные страны сняли ограничение на дальнобойность переданного Киеву оружия / Российская армия взяла под контроль два поселка в Сумской области / ВС РФ взял под контроль село Радьковка в Харьковской области / Российская армия освободила село Новая Полтавка в ДНР / НАТО будет накачивать Украину оружием даже после завершения конфликта

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Донбасс, Конфликт на Украине, Россия, Донбасс vs Киев,