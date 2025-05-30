Российские войска за неделю освободили 13 поселков в зоне СВО

ВС РФ продолжают продвижение в глубину обороны противника и занимают более выгодные рубежи и позиции. За последнюю неделю российские войска наступали на пяти направлениях и взяли под свой контроль 13 поселков в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.

В Донецкой Народной Республике в период с 24 по 30 мая усилиями группировок войск «Центр», «Восток» и «Южной» освобождены населенные пункты Шевченко, Ступочки, Романовка, Старая Николаевка, Гнатовка, Отрадное и Зеленое Поле.

Северная группировка войск в ходе активных действий взяла под контроль Локню, Владимировку, Беловоды и Константиновку в Сумской области.

Подразделениями группировки войск «Запад» освобождены населенные пункты Строевка и Кондрашовка в Харьковской области.

За неделю киевский режим потерял свыше 9420 боевиков и наемников, девять танков, 124 броневика, 354 автомобиля, 84 орудия полевой артиллерии, 55 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, уничтожены 72 склада боеприпасов и материальных средств.

Средствами ПВО за этот период сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, 30 управляемых авиабомб JDAM и 16 реактивных снарядов HIMARS, а также 1439 беспилотников самолетного типа, в том числе 907 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube