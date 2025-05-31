российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 31 мая 2025, 12:12 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

При отказе от мира Киев рискует потерять Одессу, Днепропетровск и Сумы

Украина лишится Сум, Харькова, Днепропетровска и Одессы, если откажется от мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя высказывания американского экономиста, директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакса.

Экономист ранее заявил в интервью ТАСС, что Украина будет разгромлена и рискует потерять все Черноморское побережье, в том числе Одессу, если сейчас не согласится на дипломатическое разрешение конфликта.

«Мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», – заявил Картаполов, назвав Сакса «очень опытным и грамотным человеком», который может правильно прогнозировать события.

«И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевом», – отметил депутат в комментарии ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

Власти Сумской области расширили зону принудительной эвакуации / При атаке украинских дронов по Курской области ранены 14 человек / Житель Белгородской области ранен в результате атаки ВСУ / При атаке дронов ВСУ ранен мирный житель Курской области / Небензя назвал условие для прекращения огня на Украине / Захарова подтвердила, что российская делегация отправится в Стамбул 2 июня на переговоры с Киевом / В ЛНР три женщины ранены при атаке украинского БПЛА / ВС РФ нанесли семь ударов в ответ на массированные атаки Украины на регионы России

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,