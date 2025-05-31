При отказе от мира Киев рискует потерять Одессу, Днепропетровск и Сумы

Украина лишится Сум, Харькова, Днепропетровска и Одессы, если откажется от мирного урегулирования конфликта. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, комментируя высказывания американского экономиста, директора Центра устойчивого развития Колумбийского университета профессор Джеффри Сакса.

Экономист ранее заявил в интервью ТАСС, что Украина будет разгромлена и рискует потерять все Черноморское побережье, в том числе Одессу, если сейчас не согласится на дипломатическое разрешение конфликта.

«Мы с самого начала говорили, что каждый день отдаление дипломатического решения этого конфликта ухудшает условия для Украины», – заявил Картаполов, назвав Сакса «очень опытным и грамотным человеком», который может правильно прогнозировать события.

«И без Запорожья останутся, и без Днепропетровска, без Сум, без Харькова, и без Одессы с Николаевом», – отметил депутат в комментарии ТАСС.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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