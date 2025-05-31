Российская армия освободила еще два населенных пункта в зоне СВО

Российские войска установили контроль над селами Водолаги в Сумской области и Новополь в Донецкой народной республике. Об этом сообщило Минобороны РФ в сводке о ходе специальной военной операции.

Населенный пункт Водолаги, расположенный в Сумском районе в 2 км к югу от российской границы, освободили подразделения группировки войск «Север». Село Новополь в Волновахском районе, которое расположено на стыке границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, взяли под контроль бойцы группировки «Восток».

Подразделения ВС России продолжают оттеснять ВСУ практически на всех направлениях спецоперации, уничтожив за сутки до 1424 украинских боевиков, 18 единиц военной техники, в том числе два танка, 16 орудий артиллерии. Также разгромлены семь станций радиоэлектронной борьбы и шесть складов боеприпасов.

Вместе с тем, российская армия поразила склады ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и горючего ВСУ, цеха по производству ударных беспилотников, места их хранения, а также пункты временной дислокации подразделений противника в 147 районах.

Также сообщается, что ударом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области разбиты две пусковые установки HIMARS производства США и боеприпасы к ним.

Силы ПВО за сутки сбили 169 вражеских БПЛА самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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