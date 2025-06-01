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Воскресенье, 1 июня 2025, 14:10 мск

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ВС РФ ударили «Искандером» по пунктам запуска дронов ВСУ в Харьковской и Сумской областях

Скрин видео Минобороны РФ

Российские войска ударили по месту размещения пусковых установок ВСУ для запуска беспилотников-камикадзе самолетного типа дальнего действия в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны России.

По данным ведомства, удар по аэродрому в городе Чугуев был нанесен расчетом оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М». В результате точечного ракетного удара были уничтожены шесть пусковых установок для запуска беспилотников, восемь единиц автомобильной техники и около 30 дронов-камикадзе.

Минобороны также опубликовало кадры объективного контроля с БПЛА, запечатлевшие атаку ВС РФ на объект ВСУ.

Кроме того, российские военные ударили из ОТРК «Искандер-М» по мобильным станциям запуска и управления украинских БПЛА в районе населенного пункта Кролевец Сумской области. В результате были разбиты два автомобиля мобильных станций запуска и управления беспилотниками с личным составом. Также средствами объективного контроля зафиксировано возгорание подготовленных к запуску беспилотников с детонацией боевой части.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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