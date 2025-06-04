Армия России освободила два села в Сумской области и ДНР

Российские войска взяли под контроль села Кондратовка в Сумской области и Редкодуб в Донецкой народной республике. Об этом сообщается в сводке Минобороны о ходе специальной военной операции. В ведомстве уточнили, что населенные пункты были освобождены от ВСУ в результате решительных действий подразделений группировок войск «Север» и «Запад».

Кондратовка расположена в двух километрах от украинско-российской границы. Неподалеку находятся села Андреевка, Алексеевка и Константиновка, которые перешли под контроль ВС РФ на текущей и прошлой неделях. Село Редкодуб находится к северу от Красного Лимана, около границы ДНР с Харьковской областью.

Остальные группировки российских войск в зоне СВО продолжают теснить ВСУ. В частности, «Южная» группировка войск улучшили положение по переднему краю, ударив по противнику в районах населенных пунктов Дроновка, Северск, Приволье, Никифоровка, Серебрянка, Переездное, Константиновка, Иванополье и Александро-Шультино в ДНР. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение и поразили формированиям противника в районах населенных пунктов Петровское, Удачное, Новониколаевка, Димитров, Коптево и Богдановка в ДНР. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, атаковав силы украинской армии у Комара, Отрадного в ДНР и Темировки Запорожской области. Группировка «Днепр» нанесла поражение украинским формированиям в районах населенных пунктов Плавни, Павловка, Орехов, Новояковлевка Запорожской области, Понятовка, Антоновка и Садовое Херсонской области.

За сутки ВСУ потеряли в зоне спецоперации до 1475 боевиков, три танка, 17 боевых бронемашин, 39 автомобилей, 22 орудия артиллерии, пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства. Кроме того, уничтожены 12 складов боеприпасов ВСУ, 10 станций радиоэлектронных борьбы.

В то же время оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражены пусковая установка, радиолокационная станция и кабина управления зенитного ракетного комплекса «IRIS-T» производства ФРГ, разгромлены предприятие по производству топлива, цеха по сборке ударных БПЛА и места их хранения, склады боеприпасов, база материально-технического обеспечения, а также пункты временной дислокации подразделений ВСУ в 133 районах.

Силы ПВО сбили три реактивных снаряда системы HIMARS и 109 беспилотников самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube