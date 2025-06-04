В США еще не решили насчет продолжения поставок оружия Украине

США пока не приняли никаких решений по вопросу о продолжении военной помощи Украине, поскольку сосредоточены на переговорах о мирном урегулировании конфликта. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер журналистам в преддверии совещания министров обороны НАТО 5-6 июня в Брюсселе

«США привержены переговорам. Никаких решений по поводу дальнейшей поддержки не было принято», – сказал он в ответ на вопрос о готовности США и дальше поставлять оружие Киеву (цитата по ТАСС).

Уитакер при этом отметил, что лучший способ обеспечить безопасность территории НАТО – выполнять планы по оборонным расходам.

В то же американский постпред заявил, что в НАТО не обсуждают вопрос вступления Украины в альянс. По его словам, США не единственный участник НАТО, который придерживается этого мнения. Уитакер указал, что решение по Украине остается за президентом Трампом и всеми 32 участниками военного союза, которые должны прийти к единогласному решению.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Трамп сохраняет позитив относительно прогресса в урегулировании на Украине, но при этом не исключает возможность усиления санкций против России. По ее словам, американский лидер не хочет затягивания украинского конфликта и нацелен на его дипломатическое урегулирование.

Брюссель, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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