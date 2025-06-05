Российские войска разгромили ударную группировку ВСУ в населенном пункте Гоптовка в Харьковской области и тем самым пресекли попытку прорыва границы РФ в Белгородской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, противник попытался сформировать ударную группировку, которая должна была устроить прорыв российской госграницы в направлении Журавлевки Белгородского района Белгородской области.

«Российские средства объективного контроля своевременно выявили место скопления украинских боевиков, наши бойцы нанесли по ним удар», – написал Марочко в своем телеграм-канале.

Потери личного состава ВСУ и уничтоженной вражеской техники уточняются, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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