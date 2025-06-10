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Вторник, 10 июня 2025, 14:21 мск

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Минобороны России сообщило о ночном ударе по военным заводам в Киеве

Минобороны России сообщило, что ночью 10 июня Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК в Киеве и другим военным объектам на территории Украины.

В частности, в украинской столице поражены предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности. Кроме того, были атакованы пункты управления и места дислокации ВСУ, сосредоточения вооружения и военной техники, а также инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Украинские СМИ сообщали, что с утра весь Киев затянуло густым дымом от пожаров в разных частях города после ночной атаки. Владимир Зеленский назвал удар по целям в Киеве одним из самых масштабных.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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