Минобороны России сообщило о ночном ударе по военным заводам в Киеве

Минобороны России сообщило, что ночью 10 июня Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям ВПК в Киеве и другим военным объектам на территории Украины.

В частности, в украинской столице поражены предприятия авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности. Кроме того, были атакованы пункты управления и места дислокации ВСУ, сосредоточения вооружения и военной техники, а также инфраструктура военных аэродромов, склады боеприпасов и горючего.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в ведомстве.

Украинские СМИ сообщали, что с утра весь Киев затянуло густым дымом от пожаров в разных частях города после ночной атаки. Владимир Зеленский назвал удар по целям в Киеве одним из самых масштабных.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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