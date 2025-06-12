ВС РФ разгромили цехам по производству беспилотных катеров и БпЛА ВСУ

Вооруженные силы России нанесли удар по цеха по производству беспилотных катеров и БпЛА ВСУ. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов, цехам по производству беспилотных летательных аппаратов, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров», – отметили в ведомстве.

Также атакованы пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников в 152 районах.

Одновременно средствами противовоздушной обороны сбиты две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 260 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе 62 вне зоны проведения специальной военной операции.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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