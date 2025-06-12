Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР

Российские войска за прошедшие сутки освободили населенные пункты Петровского и Алексеевка в Донецкой Народной Республике. Об этом говорится в сводке Министерства обороны России о ходе специальной военной операции.

Поселки были взяты под контроль подразделениями российской группировки войск «Центр». При этом было нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, четырех механизированных, горно-штурмовой, десантно-штурмовой, егерской бригад, бригады беспилотных систем ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Степановка, Красноармейск, Димитров, Гродовка, Новониколаевка, Новопавловка в ДНР и Новоподгородное в Днепропетровской области.

Потери противника на этом направлении составили до 500 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, включая бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и шесть артиллерийских орудий, уточнили в Минобороны России.

В целом потери ВСУ на всех направлениях СВО составили почти 1400 военнослужащих.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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