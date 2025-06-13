ВСУ устроили массированную атаку дронами по Крыму

Сегодня ночью киевский режим пытался нанести массированный удар по территории Крыма. Как следует из сообщения Министерства обороны России, с 21:45 мск 12 июня до 05:25 мск 13 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 125 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, больше половины – над полуостровом.

В частности, над Крымом сбито 70 беспилотников. Еще 15 БпЛА нейтрализовано над территорией Орловской области, по 11 – над Курской и Саратовской областями.

Вместе с тем над Белгородской областью уничтожено 9 летательных аппаратов, над акваторией Черного моря – 7 БпЛА. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Брянской и Воронежской областями.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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