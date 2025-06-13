российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 июня 2025, 13:16 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине

За прошедшую неделю с 7 по 13 июня Вооруженными силами России нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате атак поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в Минобороны РФ.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1582 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в течение недели уничтожено шесть безэкипажных катеров.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

Метки / Украина

ВСУ устроили массированную атаку дронами по Крыму / В Белгородской области умер 2-летний ребенок, пострадавший в результате удара дрона ВСУ / Из украинского плена возвращена еще одна группа российских военнослужащих / Армия России взяла под контроль еще два населенных пункта в ДНР / ВС РФ разгромили цеха по производству беспилотных катеров и БпЛА ВСУ / ВСУ атаковали завод растительных масел в Курской области: сгорел цех готовой продукции / Ранены три мирных жителя Белгородской области в результате атаки беспилотников ВСУ / Президент Сербии отказался подписать антироссийскую декларацию

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Запорожье, Крым, Москва, Севастополь, Днепропетровск, Донбасс, Харьков, Центр России, Юг России, Конфликт на Украине, Россия, Украина,