ВС РФ нанесли семь групповых ударов по военным целям на Украине

За прошедшую неделю с 7 по 13 июня Вооруженными силами России нанесен массированный и семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по военным целям на территории Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в результате атак поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, радиолокационные станции, цеха производства, места хранения и запуска ударных беспилотных летательных аппаратов, арсеналы ВСУ, а также пункты дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в Минобороны РФ.

В то же время средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности «Нептун», 18 управляемых авиационных бомб JDAM и девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1582 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Силами Черноморского флота в течение недели уничтожено шесть безэкипажных катеров.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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