Итоги недели СВО: армия России взяла под контроль 6 населенных пунктов в ДНР и Сумской области

За прошедшую неделю с 7 по 13 июня российские войска освободили шесть населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции. Как говорится в сводке Министерства обороны РФ, общие потери вооруженных формирований Украины составили порядка 9,5 тысячи военнослужащих.

В частности, в течение недели группировка войск «Север» в ходе наступательных действий освободила населенный пункт Яблоновка Сумской области. При этом ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника нескольких бригад ВСУ. В зоне ответственности группировки потери противника составили свыше 1135 военнослужащих, два танка, 14 боевых бронированных машин, 29 автомобилей и 39 орудий полевой артиллерии. Уничтожены пять станций радиоэлектронной борьбы и 10 складов боеприпасов.

Подразделения «Южной» группировки войск продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ и освободили населенный пункт Заря в Донецкой Народной Республике. На этом направлении потери ВСУ составили более 1175 военнослужащих, танк, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 15 орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций радиоэлектронной борьбы, 11 складов боеприпасов и материальных средств.

Вместе с тем подразделения группировки войск «Центр» вышли на западную границу ДНР и продолжила развитие наступления на территории Днепропетровской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Петровского, Алексеевка и Коптево в ДНР. Противник потерял свыше 3660 военнослужащих, 38 боевых бронированных машин, 41 автомобиль и 40 орудий полевой артиллерии.

Кроме того, за прошедшую неделю группировка «Восток» в результате активных действий освободила населенный пункт Комар в ДНР. Потери противника составили более 1435 военнослужащих, два танка, 17 боевых бронированных машин, 39 автомобилей, 28 орудий полевой артиллерии и пять станций радиоэлектронной борьбы.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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