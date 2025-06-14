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Суббота, 14 июня 2025, 16:01 мск

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Россия вернула Украине еще 1200 тел всушников

Россия в рамках Стамбульских договоренностей передала Украине 1 200 тел погибших солдат ВСУ, Украина не передала ни одного. Об этом ТАСС сообщил источник в переговорной группе.

Сегодня в рамках Стамбульских договоренностей Россия передала Украине 1 200 тел погибших солдат ВСУ. Украина не передала ни одного», – сказал собеседник агентства.

Таким образом, это уже третья партия тел бойцов ВСУ, переданная Россией на Украину. Всего в рамках стамбульских договоренностей российская сторона намерена передать 6000 тел – они были собраны и опознаны после боев, хранились в заморозке.

Москва, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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