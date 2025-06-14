Россия и Украина продолжили паритетный обмен пленными

Россия и Украина в настоящий момент проводят паритетный обмен военнопленными. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в российской переговорной группе.

«Сейчас проходит паритетный обмен пленными», – сказал собеседник агентства.

Источник ТАСС, в свою очередь, сообщил, что стороны начали бессрочные обмены ранеными военнослужащими в рамках стамбульских договоренностей.

Обновлено. Минобороны России подтвердило новый обмен пленными. По данным ведомства, сейчас вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Позже их доставят в Россию для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны РФ.

Надо отметить, что Москва и Киев по итогам российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня провели уже три раунда обмена пленными – 9, 10 и 12 июня. Число возвращенных на родину бойцов ВС РФ во всех случаях не называлось.

Ранее сегодня Россия в рамках Стамбульских договоренностей передала Украине еще 1 200 тел погибших солдат ВСУ, Украина не передала ни одного.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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