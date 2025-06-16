Отступающие войска ВСУ заминировали детский самокат под Курском

Украинские военные, отступая из Курской области, оставили множество взрывных устройств. Так российские бойцы обнаружили бомбу в детском самокате. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Лежал невзрачный самокат. Подходи, бери, катайся. Но в нем была трещина, через которую были обнаружены провода внутренние», – рассказал сапер-оператор одного из инженерных подразделений группировки «Север».

Опасность по-прежнему остается, несмотря на круглосуточную работу по разминированию. Специалисты утилизируют взрывные устройства на подготовленных площадках подальше от жилых кварталов.

Для их поисков на труднодоступных участках бойцы ВС РФ применяют робототехнический комплекс разминирования «Сталкер», который способен выдерживать подрывы противотанковых мин.

Курск, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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