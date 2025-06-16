Российские войска ударили по предприятию военно-промышленного комплекса Украины, учебному центру ВСУ, цехам сборки, хранения и пунктам управления беспилотниками. Об этом сообщается в сводке Минобороны РФ о ходе специальной военной операции.

ВС России также поразили склады боеприпасов, радиолокационные станции ПВО. В числе пораженных целей пункты временной дислокации подразделений украинской армии и иностранных наемников в 156 районах. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ.

Тем временем российские подразделения продолжают наступательные действия на ключевых направлениях спецоперации. Так, группировки войск «Север» и «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение 12 бригадам и полкам ВСУ и теробороны в Сумской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской областях и ДНР. «Западная» группировка улучшила тактическое положение и поразила силы противника в Харьковской области и ДНР. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, атаковав формирования ВСУ у Северска, Миньковки, Семеновки, Бондарного, Часова Яра, Дылеевки и Константиновки в ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшила положение по переднему краю, ударив по противнику в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новониколаевка и Новосергеевка в ДНР. В зоне ответственности данной группировки ВСУ несут самые значительные потери. Из-за действий ВС РФ противник потерял до 490 боевиков, четыре боевые бронемашины, включая бронетранспортер М113 производства США, пять пикапов и артиллерийское орудие.

За прошедшие сутки ВСУ лишились до 1320 боевиков в зоне СВО.

Вместе с тем российскими средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиабомб JDAM производства США и 104 беспилотника самолетного типа.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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