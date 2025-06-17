ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье

Российские силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что атака была совершена по объектам ВПК Украины в Киевской области и Запорожье с применением оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 17 июня нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве. В украинской столице за ночь прогремели три серии взрывов. Удары наносились беспилотниками «Герань», крылатыми ракетами и гиперзвуковыми «Кинжалами». В Киеве после атаки наблюдаются сильные пожары.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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