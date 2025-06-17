российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 17 июня 2025, 14:15 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК в Киевской области и Запорожье

Фото Минобороны РФ

Российские силы нанесли удар высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Отмечается, что атака была совершена по объектам ВПК Украины в Киевской области и Запорожье с применением оружия воздушного, наземного и морского базирования, а также ударных беспилотных летательных аппаратов.

«Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в ночь на 17 июня нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам в Киеве. В украинской столице за ночь прогремели три серии взрывов. Удары наносились беспилотниками «Герань», крылатыми ракетами и гиперзвуковыми «Кинжалами». В Киеве после атаки наблюдаются сильные пожары.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Нужно ли закрыть доступ в соцсети для детей до 16 лет?

Голосовать!

В рубриках

Киев, Конфликт на Украине, Россия,