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Вторник, 17 июня 2025, 14:15 мск

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Российская армия продвинулась на пяти направлениях в зоне СВО

Фото Минобороны РФ

Войска ВС РФ продолжили наступление в зоне проведения специальной военной операции и продвинулись в глубину обороны противника на пяти направлениях, улучшив положение по переднему краю и заняв более выгодные рубежи и позиции. Об этом сообщает Минобороны России.

Северная группировка войск нанесла поражение скоплениям живой силы и техники бригад ВСУ в Сумской и Харьковской областях. Подразделения группировок войск «Запад», «Центр» и «Южной» улучшили тактическое положение и ударили по врагу в ДНР. Восточная группировка войск продолжила продвижение в глубину обороны противника в ДНР и Запорожской области. Подразделения группировки войск «Днепр» атаковали формирования ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.

За последние сутки киевский режим потерял свыше 1430 боевиков и наемников, 13 боевых бронированных машин, 38 автомобилей и пикапов, три орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, уничтожены десять складов боеприпасов и военно-технического имущества.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение складам боеприпасов и материальных средств, а также пунктам временной дислокации подразделений украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников в 142-х районах», – добавили в МО.

Средствами ПВО перехвачены пять управляемых авиабомб JDAM и 233 беспилотника самолетного типа, из них 203 вне зоны проведения СВО.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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